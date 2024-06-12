Россия предложила открыть авиарейсы из российских городов в Туркмению

Россия предложила увеличить количество рейсов в Туркмению из регионов. Авиасообщение хотят запустить из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Астрахани и Новосибирска. Как заявил посол РФ в стране Иван Волынкин, также предложено открытие морского круиза по Каспию, сообщает телеканал «Известия». Сейчас из Туркменистана рейсы выполняются в Москву и в Казань. В 2023 году количество выданных виз в страну превысило уровень 2019 года. До пандемии российским туристам выдали 60 тыс. разрешений на въезд. По итогам 2023 года россиянами было получено более 73 тыс. виз.

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