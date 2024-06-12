Два новых снегоболотохода для тушения пожаров поступили в ЕАО
В Еврейскую автономную область поступили два новых снегоболотохода, предназначенных для тушения природных пожаров. Об этом региональный департамент управления лесами сообщает в своем Telegram-канале.
Снегоболотоходы произведены в Ангарске (Иркутская область) на заводе гусеничной техники. Стоимость закупки составила более 15 млн рублей, уточняет ИА EAOMedia.
«В условиях пересеченного рельефа нашей области использование тяжелых вездеходов на базе МТЛБ — это не роскошь, а суровая необходимость», — прокомментировал замначальника управления лесами Вадим Гаев.
Отмечается, что средства на приобретение техники выделены в рамках плана соцразвития центров экономического роста ЕАО.
6 июня сообщалось, что депутаты парламента ЕАО приняли законопроект, увеличивающий размер вознаграждения добровольным пожарным. За каждый день участия в тушении возгораний и проведении аварийно-спасательных работ они будут получать не 500 рублей, а 1 тыс. рублей.