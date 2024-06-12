Путин заявил, что задача государства - не мешать людям, которые верят в будущее России

Путин заявил, что задача государства - не мешать людям, которые верят в будущее России

2024-06-12T13:56:57+03:00

2024-06-12T13:56:57+03:00

2024-06-12T13:56:57+03:00

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