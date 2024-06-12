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Путин назвал задачей государства поддержку верящих в будущее РФ людей
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Польша подняла самолеты из-за «активности» российской дальней авиации
Общество
В Луганске активисты растянули флаг России размером с Дом молодежи
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Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Происшествия
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
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Зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года
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Ректор МГУ Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ
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В Казани стартуют Игры БРИКС
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МИД РФ заявил об отсутствии доказательств у Дании вины задержанной россиянки
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Происшествия
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В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали восемь человек
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Индия примет участие в саммите по Украине «на соответствующем уровне»
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Видео. Путин вручает награды Героям Труда и лауреатам Госпремий за 2023 год

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