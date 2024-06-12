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В США задержали якобы связанных с ИГ выходцев из Таджикистана

NBC News: в США восьмерых уроженцев Таджикистана заподозрили в связи с ИГ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kyle Mazza
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В Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе были задержаны восемь выходцев из Таджикистана, которые, предположительно, связаны с ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ) в Центральной Азии. Об этом 12 июня сообщил телеканал NBC News.

«Подозреваемые находились в поле зрения Объединенной оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом», — сообщили источники.

По словам собеседников, как минимум двое пересекли южную границу США весной 2023 года. NBC News уточняет, что им предстоит депортация, также выходцам из Таджикистана могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом.

Источники рассказали NBC, что ФБР следило за подозреваемыми несколько месяцев, добавила «Газета.Ru».

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8 июня в ФРГ в аэропорту Кельн/Бонн на земле Северной Рейн-Вестфалии федеральной прокуратурой Германии был задержан подозреваемый в поддержке ИГ. По предварительной информации, мужчина обвиняется в переводе в сентябре 2023 года в общей сложности более $1,7 тыс. на счет террористической группировки через криптовалютную биржу.

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