В США задержали якобы связанных с ИГ выходцев из Таджикистана
В Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе были задержаны восемь выходцев из Таджикистана, которые, предположительно, связаны с ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ) в Центральной Азии. Об этом 12 июня сообщил телеканал NBC News.
«Подозреваемые находились в поле зрения Объединенной оперативной группы ФБР по борьбе с терроризмом», — сообщили источники.
По словам собеседников, как минимум двое пересекли южную границу США весной 2023 года. NBC News уточняет, что им предстоит депортация, также выходцам из Таджикистана могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом.
Источники рассказали NBC, что ФБР следило за подозреваемыми несколько месяцев, добавила «Газета.Ru».
8 июня в ФРГ в аэропорту Кельн/Бонн на земле Северной Рейн-Вестфалии федеральной прокуратурой Германии был задержан подозреваемый в поддержке ИГ. По предварительной информации, мужчина обвиняется в переводе в сентябре 2023 года в общей сложности более $1,7 тыс. на счет террористической группировки через криптовалютную биржу.