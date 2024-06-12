Польша подняла самолеты из-за «активности» российской дальней авиации

Польша подняла в небо самолеты из-за «активности» российской дальней авиации. Об этом 12 июня сообщил телеканал RFM 24 со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«Внимание, в юго–восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с началом эксплуатации в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — говорится в сообщении.

В Варшаве подчеркнули, что наблюдается активность дальней авиации России.

Это не первый подобный инцидент в этом месяце. 7 июня Польша также поднимала свои истребители в воздух. Позднее командование сообщило о возвращении своих самолетов на исходные позиции, указав, что ночь была «напряженной» для польской противовоздушной обороны. Та же ситуация произошла и 1 июня. Инциденты такого рода были и ранее. Например в апреле и мае.

Ранее, 12 марта, Военно-воздушные силы (ВВС) Германии, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, подняли в воздух истребители Eurofighter из-за российского самолета Ил-20.