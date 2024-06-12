Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве

Второй фигурант уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обвинен в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил представитель 235-го гарнизонного военного суда в беседе с ТАСС в среду, 12 июня.

Уточняется, что вторым фигурантом является некто по фамилии Моисеев.

«Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — рассказали в суде.

Обжаловать свой арест Моисеев не стал, апелляционная жалоба от него не поступала.

17 мая Попов был арестован гарнизонным военным судом на два месяца, до 16 июля, по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, он совершил хищение на 133 млн рублей изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи. При этом вину генерал-майор не признает.

7 июня Второй западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. Позднее, 10 июня, суд в Москве отправил в СИЗО гражданское лицо, также арестованное в рамках этого уголовного дела.

Позже, 11 июня, адвокат генерала Сергей Буйновский заявил «Известиям», что уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела Попова в случае его отправки в зону спецоперации. По словам защитника, для реализации этого варианта непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие.