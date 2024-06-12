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Посол Антонов усомнился в адекватности методов США по борьбе с терроризмом

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Шаги Вашингтона применительно к откровенно националистическому формированию не могут вызывать ничего, кроме крайнего возмущения, отметил 11 июня посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя решение американской администрации снять ограничения на поставки оружия украинскому батальону «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Он уточнил, что в данном случае самые серьезные озабоченности возникают не только в отношении стратегии США на Украине, но и применительно к подходам американских властей в сфере борьбы с терроризмом. Посол РФ отметил, что сообщения с угрозами в адрес российской дипмиссии в Вашингтоне, к примеру, поступают практически ежедневно.

Дипломат подчеркнул ужас сложившейся ситуации: власти США своей русофобской политикой только попустительствуют подобным тенденциям.

«Нынешняя ситуация, в том числе вокруг возможного возобновления накачки оружием неонацистов из «Азова», не может не напоминать о плачевном опыте США на Ближнем Востоке. Американские специальные службы и военные неоднократно поощряли — ради борьбы с «общим врагом» — появление вооруженных групп то в Афганистане, то в Ираке. Результатом же становились кошмарные явления вроде ИГИЛ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ. — Ред.)», — приводит Telegram-канал посольства ответ Антонова.

Российская позиция в отношении необходимости борьбы с терроризмом, в свою очередь, четкая и последовательная, напомнил посол РФ.

«Мы выступаем за многостороннее сотрудничество и взаимодействие для искоренения этой раковой опухоли. Россия против политизированных попыток делить преступников на «хороших и плохих». Ублюдков без родины и без совести надо наказывать и изолировать, а не использовать в конъюнктурных целях», — резюмировал он.

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10 июня газета The Washington Post (WP) со ссылкой на Госдеп США написала о том, что Вашингтон снял запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов». В публикации утверждается, что террористический батальон прошел проверку, предписанную «законом Лихи».

9 июня советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что ВСУ уже воспользовались разрешением Вашингтона наносить удары по территориям РФ переданным США оружием. По мнению политика, принятое Байденом решение является проявлением «здравого смысла» на наступления российской армии на харьковском направлении.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину таким же образом или асимметрично. Также глава государства отметил, что украинские военные не могут самостоятельно распоряжаться высокоточным западным оружием.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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