Ученый объяснил взрыв заболеваемости «плотоядными» бактериями в Японии

Еще в 2019 году ученые прогнозировали, что будет огромный взрыв «плотоядных» бактерий, и большое количество людей будут умирать от них по всему миру. Об этом в разговоре с «Известиями» 11 июня заявил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Ранее в этот день агентство Kyodo сообщило, что число заражений в Японии гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении заболевания может вызвать отмирание тканей рук и ног, всего за полгода превысило рекордные показатели 2023 года, а за последний месяц было выявлено 176 случаев заражения.

«Это связано с очень широким применением антибиотиков. Вырабатываются резистентные штаммы. Какой именно штамм вызвал вспышку в Японии неизвестно. Скорее всего, она произошла из-за того, что коронаврусная инфекция вызвала ослабление иммунитета. COVID-19 заражает иммунные клетки, после болезни снижается пул клеток памяти. И на этом фоне возникает подъем заболеваемости самыми обыкновенными инфекциями», — сказал Болков.

Хотя, по его словам, есть вероятно того, что ученые чего-то не понимают, и бактерия просто хорошо ускользает от иммунитета и плохо лечится.

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что говорить про болезнь, вызываемую гемолитическим стрептококком, некорректно, потому что этот возбудитель может вызывать огромное количество различных состояний. Они зависят от большого количества факторов. У части населения он вообще не вызывает никакого заболевания. У других гнойное воспаление кожи, ангину, гайморит и т.д. Это очень индивидуально.

«Некорректно говорить и об угрозе эпидемичного и тем более пандемичного распространения возбудителя, так как он встречается очень широко. Очень сложно найти территорию, на которой его нет. Подъемы заболеваемости могут быть связаны с развитием резистентности к антибиотикам и последствиями коронавирсной инфекции. Возможно, в Японии просто хорошо регистрируется такая статистика», — добавил ученый.

В России стрептококк регистрируется, но у нас нет системы общей регистрации данного возбудителя в одной базе данных. Ангина регистрируется одними врачами, сепсис другими и т.д.

В мае испанские исследователи впервые в мире обнаружили десятки случаев заражения людей вирусом крысиного гепатита (Rocahepevirus ratti). По данным газеты El País, впервые вирус был выявлен еще в 2010 году в Германии, тогда считалось, что люди не могут им заразиться. Однако в 2018-м был зафиксирован случай инфицирования человека в Гонконге.