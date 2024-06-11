Больше 1,4 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Псковской области
За минувшую неделю в Псковской области зарегистрировали больше 1,4 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Показатель заболеваемости составил 24,02 случая на 10 тыс. населения. Порядка 65,4% заболеваемости приходится на детей в возрасте до 14 лет. За неделю госпитализированы 16 человек, что на семь человек меньше, чем неделей ранее.
Всего зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции. В числе заболевших — один ребенок. При этом сократилась заболеваемость внебольничной пневмонией. Ее диагностировали у 55 человек, в том числе у 18 детей.