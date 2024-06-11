Реклама
Прямой эфир
Мир
У 25 тыс. жителей Гагаузии появилась возможность получать гуманитарные выплаты
Армия
Шойгу назвал учения ядерных сил ответом на наращивание потенциала НАТО у границ РФ
Мир
В США создают группу для реагирования на действия Трампа в случае его победы
Общество
Глава Северной Осетии сообщил об отсутствии жертв на земле после крушения Су-34
Общество
Госдума одобрила в I чтении признание нежелательной любой зарубежной организации
Армия
Российские силы освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Общество
В Якутии с 11 июня ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Авто
В Москве обяжут создавать парковки для электрокаров с зарядками
Общество
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Мир
СМИ сообщили о гибели вице-президента Малави при крушении самолета
Мир
В США рассказали о поставках Украине вооружений на $2 млрд за полтора месяца
Общество
Суд вынес приговор по делу о хищении более 17 млн рублей «билетной мафией»
Общество
Бастрыкин поручил проверить антироссийские высказывания актрисы Трояновой
Мир
Дуда призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО
Армия
Корабли ВМФ России начали учения по применению высокоточного оружия в Атлантике
Культура
Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки ко Дню России провели концерт в Париже
Мир
Присяжные признали Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения

Больше 1,4 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Псковской области

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшую неделю в Псковской области зарегистрировали больше 1,4 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 24,02 случая на 10 тыс. населения. Порядка 65,4% заболеваемости приходится на детей в возрасте до 14 лет. За неделю госпитализированы 16 человек, что на семь человек меньше, чем неделей ранее.

Всего зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции. В числе заболевших — один ребенок. При этом сократилась заболеваемость внебольничной пневмонией. Ее диагностировали у 55 человек, в том числе у 18 детей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024