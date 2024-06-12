Праздник не по Гегелю

12 июня мы отмечаем День России, потому что именно в этот день в 1990 году Верховный Совет принял документ о независимости РСФСР, или декларацию о государственном суверенитете. Но это была еще не современная Российская Федерация. Тогда это была Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, один из учредителей Советского Союза.

Надо сказать, что советское общество на тот момент несильно интересовалось принятой декларацией и происходящими вокруг нее процессами. По причине того, что было лето, мужчины ждали чемпионат мира по футболу, женщины смотрели только что появившиеся латиноамериканские сериалы о рабыне Изауре и ей подобных.

Что этот документ означает с политической точки зрения, тогда мало кто понял. Все догадывались, что это очередной элемент борьбы Ельцина с Горбачевым, и в этом формате многие, конечно, происходящее поддерживали.

Но по мере развития ситуации все стали задаваться вопросом, а что вообще означает независимость РСФСР. Независимость от чего? От собственной истории, культуры, традиции? От собственных территорий? Наиболее здравомыслящие говорили: а как это вообще может быть?! Это что, отрицание отрицания по Гегелю (один из трех законов диалектики о том, что новое всегда отрицает старое, но постепенно само становится старым и отрицается более новым. — «Известия»).

В 1990-х годах, конечно, отношение к празднику было скорее негативным, потому что это всё наслоилось еще на тот кромешный ужас, который происходил в экономике и в целом в стране, — полная «безысходка», ваучеризация и вот это всё.

В 2002 году праздник перестал называться «День независимости» и стал Днем России. Он постепенно начал наполняться смыслами, которых в нем изначально не было, но которые позволили ему устояться и укорениться. Прежде всего, конечно, это события «Крымской весны» и пробуждение русского духа на Донбассе.

После этого праздник заиграл совершенно другими красками, он перестал быть «днем предателя», как его называли в 1990-е годы, имея в виду Михаила Горбачева и отказ в его лице России от всего, от чего только можно и нельзя было отказаться.

И праздник стал наполняться гордостью за страну, что хорошо и правильно, на мой взгляд. Но для этого ему пришлось, конечно, пройти колоссальный срок: по меркам жизни человека 30 лет — это все-таки серьезно. И для этого потребовалось пробуждение национального духа, которое в момент зарождения этой даты просто отсутствовало как таковое.

Когда все эти искомые составные части совпали, тогда праздник стал другим и получил достаточно широкое распространение, что замечательно, по-моему. Много людей о нем знают: уже выросло поколение, которое знает его именно как День России, а не как День независимости. И для них это, конечно, очень важная национальная дата. Да и что тут греха таить, и для моего поколения, на которое, собственно говоря, всё это выпало, он тоже важен. Потому что в момент провозглашения этого дня я был уже комсомольцем, что означало некую политическую ориентацию. И для меня этот день тоже претерпел очень серьезные изменения. Конечно, о нем сегодня все знают, и слава Богу, что мало вспоминают про изначальный смысл. Это очень правильно, на мой взгляд.

Многие сегодня задают вопрос, достаточно ли смыслового наполнения этого праздника или необходимо что-то еще. Это смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с 20-летней давностью, то я сказал бы, что смыслов в нем достаточно. Но поскольку идеального в мире ничего нет, я бы его продолжал наполнять дополнительными глубокими смыслами — о том, что такое вообще глобальная русская цивилизация. Не только Россия как государство, а как глобальная цивилизация, как третий Рим.

Как еще можно повысить популярность праздника и стоит ли это делать? Я думаю, что это будет происходить само по себе. Престиж этой даты будет повышаться по мере развития России. Каждый успех русских людей, неважно, в чем он, в СВО, культуре, спорте, экономике, будет плюс одним стимулятором. Потому что всё это и есть глобальное значение России.

Делать это как-то искусственно, на мой взгляд, не стоит. Все попытки искусственно надувать праздники у нас в стране, как вы знаете, заканчивались плохо. Как только праздник получал свое естественное историческое дополнение, он действительно становился всенародным.

Так было, например, с 23 Февраля, вокруг которого на протяжении всех двадцатых и тридцатых годов прошлого века шла безостановочная полемика. Но события Великой Отечественной войны наполнили этот день дополнительными смыслами. И сейчас жаркие споры вокруг него кажутся удивительными, потому что для нас этот праздник уже устоявшийся, исторический, наполненный множеством разнообразных смыслов. И всё, что входит в понимание защитника Отечества, в нем заключено.

Думаю, что точно так же происходит и с Днем России.

Автор — военный историк, теле- и радиоведущий, член Общественной палаты РФ

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