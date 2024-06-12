Стало известно о планах НАТО нанести удары по России до Екатеринбурга

НАТО разрабатывает планы воздушных ударов по территории России вплоть до Урала. Какие города могут быть затронуты и каким будет ответ российских военных, выясняла «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

Источники, близкие к британской разведке MI-6, передали сообщение, что НАТО разрабатывает план воздушного удара по России. Вскоре после этого США и еще 15 стран НАТО официально разрешили расширить географию ракетных ударов вглубь территории России.

«За последние несколько недель Украина обращалась к нам и запросила разрешение на использование предоставленного нами оружия. Дело дошло до президента, и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия для атак», — заявил, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен.

До недавнего времени считалось, что для подобных ударов Украина может использовать лишь беспилотники и дальнобойные ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow с дальностью действия до 500 км. Однако на днях стало известно, что США разрешили Нидерландам одобрить использование их истребителей F-16 для ударов по России. Об этом публично заявила министр обороны Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico.

«Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать», — заявила она.

Одновременно аналогичное заявление сделал и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. По его словам, Копенгагену тоже разрешили использовать с территории Украины истребители F-16 для ударов по России. Это значит, что гипотетически география ударов по объектам на территории России может увеличиться в несколько раз, поскольку дальность боевого применения истребителей может достигать 1750 км.

«Вряд ли они будут использовать эти самолеты в воздушных боях. Конечно же, нет. Но как носители тех же самых ракет, умных бомб и прочего, безусловно, будут использоваться», — уверен капитан первого ранга Василий Фатигаров.

Источники, близкие к Украине, сообщают о том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешили использовать F-16 в связке с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, которые Швеция передаст Киеву со дня на день. Уже известно, что эти самолеты оснащены новейшими радарами Erieye на основе технологии Active Electronic Scanning Array. По информации производителя, Erieye способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 450 км. Кроме этого, летающие радары оснащены каналами передачи данных Link 16, что позволяет им безопасно обмениваться разведданными с истребителями F-16 буквально в режиме реального времени.

При этом на самом деле план, разработанный западными генералами, может быть гораздо масштабнее. На днях США перебросили многоцелевые истребителей F-22 Raptor к границе с Украиной. По неподтвержденным данным, предположительное место базирования новой истребительной эскадрильи ВВС США — военный аэродром «Михаил Когэлничану» в Румынии. Известно, что Пентагон формирует разветвленную сеть стратегических авиабаз в восточной Европе для возможного конфликта с Россией. Как сообщают источники, основные авиаплацдармы НАТО расположены в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии.

«Американцы готовятся с нами воевать. И они сами, судя по тому, какие они масштабные учения проводят, по тому, какие они базы разворачивают вблизи границ России, как раз на нас нападать собираются», — отметил Фатигаров.

Также стало известно, что Запад может задействовать в гипотетическом воздушном наступлении страны, не входящие в состав альянса. Источники из Кишинева сообщили о том, что НАТО может попросить власти Молдавии предоставить военные аэродромы страны для использования F-16, переданных для Украины.

Стоит отметить, что в воздушном бою против российских Су-35С и Су-30СМ самолеты F-16 ничего не могут противопоставить. Главную опасность они несут для наземных объектов. Старые модификации F-16 оснащены высокоточными крылатыми ракетами AGM-158 JASSM и их более дальнобойным вариантом JASSM-ER. Дальность модернизированной ракеты — около 980 км, мощность боеголовки — почти полтонны в тротиловом эквиваленте.

«Если это будет комбинированный удар, то есть сначала запустят определенное количество беспилотников, потом запустят ракеты, которые могут нанести удары по радиолокационным станциям, после этого только запустят JASM, то опасность, конечно, есть», — рассказал военный обозреватель Александр Бутырин.

Также проблемы могут доставить американские корректируемые бомбы JDAM, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS. Такие крылья позволяют бомбе планировать, увеличивая ее максимальную дальность до 75 км при сбросе с высоты в 12 км. Однако с этой угрозой российские ВКС уже научились справляться.

«Ничего особенного для нас опасного они не представляют, но, безусловно, их наличие на линии боевых соприкосновений потребует от нас какого-то ответа, потребует задействовать наши силы и средства против них», — заявил Фатигаров.

О том, куда планирует бить авиация НАТО, сообщили источники западных изданий. По их подсчетам, учитывая дальность боевого применения американских истребителей, гипотетически под ударом могут оказаться такие города России, как Санкт-Петербург, Смоленск, Воронеж, Волгоград, Тула, Калуга, Рязань, Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

Однако на практике подобный сценарий развития событий невозможен по целому ряду причин. Главная из них — молниеносный ответ России. Для защиты своей территории российское командование получит право на нанесение ответных ударов по военным аэродромам на территории НАТО. Первой под удар может попасть крупнейшая военная база НАТО в Германии Рамштайн.

Следующим шагом могут стать упреждающие удары по крупнейшим предприятиям ВПК противника. В первую очередь это касается заводов по производству дальнобойных ракет. Так, в немецком городе Нойбург-Шробенхаузен налажено производство дальнобойных немецких ракет Taurus, а также компонентов для американской системы ПВО Patriot. Также Taurus производят в Великобритании, в городе Стивенедж в 43 км от Лондона. Также известно, что производство оружия, поставляемого в том числе на Украину, налажено и на юго-восточной окраине Болтона.

Российскому командованию также известны места расположения основных французских предприятий по производству ракет. Одно из них расположено в коммуне Ле-Сюдре в 200 км от Парижа. Еще одной точкой является коммуна Ле-Плесси-Робинсон. Здесь расположена главная штаб-квартира предприятия по производству ракет Taurus.

«Если коллективный Запад продолжит двигаться в том направлении, в котором они сегодня двигаются, ведя агрессивную политику против Российской Федерации, то нам не останется другого выхода. Мы будем рассматривать в том числе западный ВПК, западные военные базы, какие-то логистические маршруты в качестве законных военных целей, поскольку это будет напрямую угрожать нашей безопасности», — заявил военный эксперт Владимир Орлов.