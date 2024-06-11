В Петербурге на дне Невы обнаружили затонувший «Москвич» 60-х годов

В центре Санкт-Петербурга водолазы Росгвардии обнаружили ретроавтомобиль 1960-х годов, который затонул в Неве. Об этом во вторник, 11 июня, сообщили в Telegram-канале ведомства Северо-Западного округа.

«В ходе обследования акватории и гидротехнических сооружений Невы на наличие взрывоопасных предметов возле причала «Медный всадник» водолазы Росгвардии разыскали на глубине около 6 м покрытый илом и обрастаниями предположительно «Москвич — 403», выпускавшийся с 1962-го по 1965 год», — говорится в публикации.

Военные изучили находку и пришли к выводу, что кузов машины не представляет опасности для судоходства и гидротехнических сооружений. В пресс-службе рассказали, что водолазы Северо-Западного округа Росгвардии во время постоянной работы извлекают неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Ранее, 18 мая, сообщалось, что в Калининградской области возобновлены работы по разминированию баржи, затопленной в Балтийском море во время ВОВ. По словам начальника Главного управления МЧС России по Калининградской области Романа Емельянова, сводный отряд проводит работы по мониторингу, подъему и уничтожению взрывоопасных предметов, находившихся на затонувшем объекте.

Отмечалось, что в 2024-м году с начала работ на поверхность поднято и передано для дальнейшего уничтожения свыше 6,8 тыс. различных взрывоопасных предметов (ВОП). В 2023 году было поднято 16,5 тыс. ВОП массой около 42,5 т.