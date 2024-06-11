Минобороны сообщило о крушении Су-34 ВКС РФ в горах Северной Осетии

Экипаж истребителя Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ погиб в результате крушения в горах Республики Северная Осетия ― Алания, сообщает утром 11 июня ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В Республике Северная Осетия ― Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», ― говорится в сообщении.

По предварительной информации оборонного ведомства, причиной крушения истребителя стала техническая неисправность. На место происшествия отправилась комиссия ВКС, добавили в министерстве.