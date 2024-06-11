Реклама
Прямой эфир
Общество
В Рослесхозе рассказали о рекордных объемах восстановления леса
Мир
В Китае заявили о неминуемом ответе РФ на удары по территории страны
Мир
Глава Республики Сербской назвал мирное отделение от БиГ единственной целью
Мир
WP сообщила о снятии США запрета на поставки оружия «Азову»
Интернет и технологии
В устройствах Apple появится искусственный интеллект нового поколения
Мир
СМИ сообщили о слежке ВМС США за визитом российского флота на Кубу
Армия
Ракетный корабль «Ставрополь» будет направлен на Балтийский флот
Мир
В США рассказали о приказе пограничникам депортировать нелегальных мигрантов из России
Общество
В Москве городские службы перевели в режим готовности из-за сильного дождя
Армия
«Известия» показали работу артиллеристов ВС РФ на северском направлении
Мир
Politico сообщила о поддержке Макроном переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Мир
Американские инженеры полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора
Общество
Пациенты с рассеянным склерозом пожаловались на нехватку льготных лекарств
Общество
Синоптики предупредили москвичей о грозах с градом и порывистом ветре 11 июня
Экономика
Доля токсичных валют в расчетах за экспорт РФ достигла минимума
Мир
Маск пригрозил запретом техники Apple в своих компаниях в случае интеграции ИИ
Мир
Bloomberg узнало о желании ЕС продлить соглашение о транзите газа из РФ через Украину

Историк рассказала о поисках останков расстрелянных фрейлин семьи Романовых по фото

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Место захоронения останков расстрелянных фрейлин царской семьи Романовых Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер, обнаруженных в Перми, удалось установить благодаря неизвестным ранее фотографиям. Об этом 11 июня рассказала «Известиям» доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Людмила Лыкова.

Как рассказала историк, в руки экспертов попал альбом с фотографиями, которые были сделаны около 100 лет назад. Среди прочего эксперты обнаружили снимок, где было изображено и подписано захоронение Гендриковой и Шнейдер.

«Фотографии, которые были неизвестны. Это место первичного захоронения на Сибирском тракте. Следующая фотография, которая меня потрясла, ― захоронение, кресты, где мы с вами были. По этой фотографии делали съемку, чтобы определить место», ― рассказала Лыкова.

По словам реставратора и архитектора Геннадия Воженникова, определить точное место захоронения членов царской семьи удалось благодаря изображенному на снимке фрагменту территории храма Всех Святых.

«Мы имели модель храма, подняли и обрели важный для нас памятник купца, который фигурировал на фотографии. Когда у нас появилось несколько точек схода, откуда можно было сделать окружность с расчетом, всё лучше стало локализовываться место поисков. Было обретено место, работали патологоанатомы, инженеры, археологи. Помогли геодезисты», ― отметил собеседник.

В 2009 году Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о реабилитации 52 приближенных царской семьи, подвергшихся репрессиям. В этом списке также значились Гендрикова и Шнейдер.

«Можно предположить, что есть еще одно или несколько захоронений»
Следователь СК Марина Молодцова — о новых деталях дела об убийстве царской семьи

Ранее, 29 мая, руководитель издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая сообщила, что останки расстрелянных фрейлин обнаружили в Перми. После убийства царской семьи фрейлины в числе прочих заключенных были перевезены в тюрьму в Перми. Обе женщины были расстреляны в 1918 году вместе с группой заключенных на пятой версте Сибирского тракта на ассенизационных полях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024