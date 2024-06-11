Историк рассказала о поисках останков расстрелянных фрейлин семьи Романовых по фото

Место захоронения останков расстрелянных фрейлин царской семьи Романовых Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер, обнаруженных в Перми, удалось установить благодаря неизвестным ранее фотографиям. Об этом 11 июня рассказала «Известиям» доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Людмила Лыкова.

Как рассказала историк, в руки экспертов попал альбом с фотографиями, которые были сделаны около 100 лет назад. Среди прочего эксперты обнаружили снимок, где было изображено и подписано захоронение Гендриковой и Шнейдер.

«Фотографии, которые были неизвестны. Это место первичного захоронения на Сибирском тракте. Следующая фотография, которая меня потрясла, ― захоронение, кресты, где мы с вами были. По этой фотографии делали съемку, чтобы определить место», ― рассказала Лыкова.

По словам реставратора и архитектора Геннадия Воженникова, определить точное место захоронения членов царской семьи удалось благодаря изображенному на снимке фрагменту территории храма Всех Святых.

«Мы имели модель храма, подняли и обрели важный для нас памятник купца, который фигурировал на фотографии. Когда у нас появилось несколько точек схода, откуда можно было сделать окружность с расчетом, всё лучше стало локализовываться место поисков. Было обретено место, работали патологоанатомы, инженеры, археологи. Помогли геодезисты», ― отметил собеседник.

В 2009 году Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о реабилитации 52 приближенных царской семьи, подвергшихся репрессиям. В этом списке также значились Гендрикова и Шнейдер.

Ранее, 29 мая, руководитель издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая сообщила, что останки расстрелянных фрейлин обнаружили в Перми. После убийства царской семьи фрейлины в числе прочих заключенных были перевезены в тюрьму в Перми. Обе женщины были расстреляны в 1918 году вместе с группой заключенных на пятой версте Сибирского тракта на ассенизационных полях.