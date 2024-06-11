СМИ сообщили о слежке ВМС США за визитом российского флота на Кубу

Корабли военно-морских сил (ВМС) США будут отслеживать визит отряда кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубу. Об этом в понедельник, 10 июня, передает телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей Военно-морского флота России на Кубу», — говорится в материале телеканала.

По информации СМИ, следить за подводной лодкой отрядили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Остальной частью российского отряда займется еще один эсминец и корабль береговой охраны.

МИД Кубы выпустил 6 июня заявление касательно предстоящего визита кораблей РФ. В нем уточняется, что суда не вооружены ядерным оружием, поэтому «их посещение региона не представляет никакой угрозы».

По данным МИД Кубы, всего в составе отряда прибудут четыре судна: фрегат «Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Пашин» и буксир «Николай Чикер».

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что правительство США внимательно следит за визитом кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ в порт Гаваны, однако не видит в этом угрозы.