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Интерес россиян к экотурам вырос на 20%

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Фото: Global Look Press
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По данным на начало летнего туристического сезона, число бронирований путевок в природные и заповедные зоны внутри России выросло примерно на 20% в сравнении с прошлым летом, сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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«Мы видим, что туристы однозначно более заинтересованы поездками в неизведанные места, чем в 2023 году», — сказал глава комитета по приключенческому туризму РСТ Вадим Мамонтов.

Именно о такой фактической цифре бронирований говорят уже сейчас и туроператоры. Так, в компании Russia Discovery заявили, что рост числа бронирований сейчас на 15–20% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Среди самых популярных направлений — Северный Кавказ (особенно Дагестан), Байкал, Камчатка и Карелия. На втором месте — Архыз, Красная Поляна в Сочи и Алтайский край.

Такие же данные предоставил «Известиям» и туроператор «Русский экспресс». В компании спрос на природные туры вырос также на 20%. Здесь наиболее популярными назвали поездки по Кавказу, на Байкал, Сахалин, Камчатку.

«Внутренний туризм активно развивается, россияне интересуются уже не только южными направлениями, хотя отдых на море остается в приоритете», — сказали там.

По мнению главы комитета РСТ, расширение границ традиционного внутреннего туризма связано с тем, что люди больше узнают свою страну и уже не хотят ограничивать свой отпуск традиционным лежанием на пляже. Такое ключевое изменение, по наблюдениям эксперта, началось во время пандемии с ее дефицитом эмоций и новых впечатлений и к 2024 году достигло пика.

Рост экологических бронирований был бы в разы выше, если бы не дефицит отелей, рассказал «Известиям» вице-президент «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян.

«На Камчатке, например, нет ни одного пятизвездочного отеля. В Калининградской области не хватает как минимум двадцати таких отелей, на Алтае и Байкале нужно еще по 50. Спрос гигантский, а удовлетворить его мы не можем», — сказал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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