Финляндия заявила о якобы нарушении самолетом РФ воздушного пространства
Министерство обороны Финляндии заявило, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны. Сообщение опубликовано 10 июня на сайте ведомства.
Финская сторона заявляет, что нарушение якобы произошло утром 10 июня в районе города Ловийса. Ведомство намеренно провести проверку.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.
Отмечалось, что на отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств.
Однако в ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.