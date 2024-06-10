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Финляндия заявила о якобы нарушении самолетом РФ воздушного пространства

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Фото: commons.wikimedia.org/Hyperboreios
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Министерство обороны Финляндии заявило, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны. Сообщение опубликовано 10 июня на сайте ведомства.

Финская сторона заявляет, что нарушение якобы произошло утром 10 июня в районе города Ловийса. Ведомство намеренно провести проверку.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

Отмечалось, что на отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств.

Однако в ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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