В России наблюдают рост цен на недвижимость
В России отмечают рост цен на жилье в новостройках. Самое заметное подорожание произошло в Новороссийске, где стоимость квадратного метра увеличилась на 50%, и в Сочи, где рост составил 43%. Третье место в рейтинге занимает Нижний Новгород, сообщает телеканал «Известия». Там рост составил примерно 38%. Меньше всего жилье в новостройках подорожало в Екатеринбурге, Перми и Санкт-Петербурге.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.