Мотоциклист погиб при наезде на полено в Курганской области
ГИБДД проводит проверку по факту гибели мотоциклиста в аварии в Курганской области. Транспортное средство наехало на полено.
Авария произошла на территории Каргапольского округа 8 июня. По данным ИА «Ура.ру», мужчина 1990 года рождения сел за руль мотоцикла ИЖ «Планета-5» и выбрал небезопасную скорость движения. После наезда на препятствие транспортное средство опрокинулось. Мотоциклист скончался на месте.
Установлено, что у мужчины нет права управления мотоциклом. Кроме того, он сел за руль без мотошлема.
В Забайкальском крае легковой автомобиль Toyota столкнулся с мотоциклом Irbis в городе Борзя. Водитель мотоцикла погиб, его пассажир доставлен в больницу.