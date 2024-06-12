С Днем России: красивые открытки, поздравление в прозе

По всей стране 12 июня отмечают главный государственный праздник — День России, символизирующий рождение современного российского государства, суверенитет и процветание страны. Ежегодно празднования проходят в одну и ту же дату, объединяя миллионы россиян из разных городов. «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления с Днем России, которыми можно поделиться с друзьями и близкими.

12 июня — праздник «День России»

День России отмечается 12 июня, поскольку именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Документ заложил основы дальнейших реформ и главенство Конституции. А ровно через год, 12 июня 1991 года, состоялись первые президентские выборы, в которых победил Борис Ельцин. При нем страна стала демократическим федеративным государством и получила новое название — Российская Федерация.

С 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете отмечается как государственный праздник. Раньше его также называли Днем независимости. Однако в итоге за торжеством закрепилось название «День России». Этот более легкий и простой по звучанию вариант утвердил в 2002 году новый президент страны Владимир Путин.

Традиционно День России является нерабочим праздничным днем. Это положение закреплено в статье 112 Трудового кодекса (ТК) РФ. Если праздник выпадает на субботу или воскресенье, выходной переносят на следующий рабочий день. В 2024 году 12 июня приходится на среду. Таким образом россияне будут отдыхать один день среди рабочей недели, а во вторник работать на один час меньше.

Красивые открытки с Днем России – 2024

Накануне праздника улицы российских городов заметно преображаются. Повсюду можно увидеть поздравительные стенды и развевающиеся на ветру триколоры. Активисты раздают бело-сине-красные ленточки в рамках всероссийской акции «Российский триколор», которые россияне прикрепляют к одежде, сумкам и автомобилям.

По всей России организуют фестивали, флешмобы, выставки и многие другие мероприятия. В Кремле проходит награждение видных деятелей науки, культуры и гуманитарной сферы. На Красной площади в День России организуют большой праздничный концерт, собирающий десятки тысяч зрителей. Вечером в столице и других городах запускают праздничный салют, который завершает праздничный день.

При этом традиция широко отмечать праздник сложилась не сразу. В первый раз День России отметили только торжественной церемонией вручения Государственных премий в Кремле. А массовые гулянья по случаю знаменательной даты прошли 12 июня 2003 года. Именно тогда День России впервые отпраздновали на Красной площади.

Сегодня гулянья продолжаются с утра до поздней ночи. Люди поздравляют друг друга с праздником и отправляют поздравительные открытки в мессенджерах и соцсетях. Часто на открытках, посвященных Дню России, изображают государственный герб и триколор. Среди других популярных сюжетов — березы, полевые ромашки.

День России: поздравление в прозе своими словами

В поздравлениях с Днем России принято указывать на величие и мощь страны, объединяющую роль праздника, а также на то, что судьба России и ее будущее зависят от каждого из нас. Вот несколько примеров поздравлений, которые можно скачать бесплатно и отправить родным, друзьям или коллегам.

«С Днем России! Мы все россияне, а значит, нам уже есть чем гордиться. Наша страна — великая держава с богатой историей и многовековыми традициями. Пусть мудрость и опыт прошлых поколений дадут нам силу, волю и терпение, чтобы справиться с любыми вызовами и трудностями во благо нашего общего будущего. Мира и благополучия вам и вашей семье».

«В самые сложные периоды истории российский народ спасали сплоченность, дружба и крепость духа. Наши предки всегда были едины в главном — в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Теперь настало наше время оказать поддержку нашей стране и приложить все усилия для того, чтобы Россия оставалась великой и могущественной во все времена. С праздником всех нас, с Днем России!»

«Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, учился, живет и работает сейчас. Россия — наш общий многонациональный и гостеприимный дом. От всех нас, от наших общих усилий и достижений зависит, будет ли она процветающей страной. Пусть этот праздник будет для нас примером сплоченности, единства, а также придаст импульс для дальнейшего движения к нашим мечтам и целям».

«Поздравляю с Днем России! Желаю, чтобы наша страна крепла, процветала и чтобы каждый гражданин от Калининграда до Дальнего Востока был свободным, успешным, счастливым и достойным сыном своей Родины. Пусть нас всегда сопровождают согласие, единство и уверенность в завтрашнем дне!»

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Зураба Джавахадзе, Павла Беднякова, Кирилла Браги и Макса Ветрова.