На пути к Небу

Через 40 дней после Святой Пасхи, дня Воскресения Спасителя, Церковь празднует Его Вознесение. И даже тот, кто далек от Церкви и вообще от религии, тем не менее непрерывно встречается с этим событием в живой ткани нашего языка: о нем свидетельствуют имена городов, деревень и архитектурных памятников, названия улиц и площадей (нередко восстановленные в последние годы) и даже фамилии бесчисленных наших соседей и сограждан.

Событие Вознесения описано апостолом Лукой; упоминается оно и апостолами Марком в Евангелии, Павлом в посланиях, как и в пророчествах Ветхого Завета. 40 дней спустя после Своего Воскресения, на Елеонской горе, что возвышается над Иерусалимом, Христос поднялся в небо на глазах своих учеников-апостолов и исчез из виду.

Надо заметить, что русское, оно же и церковнославянское, название праздника — Вознесение — звучит несколько по-другому, чем на греческом языке. Там оно именуется «аналипсис», то есть «взятие обратно», как о том говорит книга Деяний Апостолов. Такую надпись нередко можно увидеть и на иконах нынешнего праздника. Но Евангелие от Луки прямо указывает, что Он вознесся, «анеферето», на небо. Об этом различии скажем ниже несколько слов.

В нынешнем году день Пасхи пришелся на 5 мая по общегражданскому календарю, «новому стилю» (почему различаются календари и почему многие события церковного года не имеют фиксированной даты — тема отдельного разговора). Праздник Вознесения через 40 дней после Пасхи — это четверг, 13 июня.

И сразу же возникают два недоумения, которые непременно надо разрешить. Первое очень простое, даже в чем-то курьезное. Пасха — это воскресный день (по-русски, в отличие от других языков, название дня недели тождественно Воскресению Спасителя), и любой первоклассник подсчитает, что 40-й день — пятница, а вовсе не четверг.

Но в том-то и дело, что жизнь не стоит на месте. Наши предшественники 2 тыс. лет тому назад (и гораздо позже) не знали нуля и счет вели по-своему: 40-дневный период после Пасхи начинался не с понедельника, а самого дня Пасхи. Так что меняется даже арифметика, а христианская вера остается.

И в этой связи — второе недоумение, гораздо более серьезное и глубокое. Кто подтвердит, что Иисус вознесся на небо? Чем это можно доказать? Об этом написано в новозаветных книгах; но мало ли что можно написать (или переписать, добавить, изменить) в книгах! Вознесение на небо — событие немыслимое, необъяснимое, явно чудесное. Но по какой причине мы должны верить в чудеса?

Это тоже предмет хоть и очень интересного, но всё же отдельного разговора, а здесь достаточно будет заметить, что вся земная жизнь Христа — это сплошная цепь явных чудес и Вознесение — одно из них. Да, в самом деле, в книгах кое-что переписывают, добавляют и меняют (в нынешнем веке тому есть бесподобные примеры). И Церковь тщательно трудится над изучением древних рукописей.

Но многие при этом забывают важнейший факт: не вера из книг, а книги из веры. Книги Нового Завета не упали с неба, они созданы церковными авторами и свидетельствуют о вере Церкви, полученной ею от своего Основателя. Вера эта составляет единое и нераздельное целое, включая чудеса Спасителя и, конечно же, событие Его Вознесения.

Христианство — вера свободных людей, никого не заставляют верить и никого не унижают за безверие. Но попытки ее как-то «подправить», «обновить», «очистить от чудес» — нонсенс. Недаром заметил Альбер Камю, атеист из атеистов: «Приходится выбирать между чудесами и абсурдом». Многие на Западе сегодня предпочитают второе: увы, это их свободный выбор.

А теперь вернемся к упомянутому различию между Вознесением и «взятием обратно». Мы читаем Символ Веры (на Литургии даже поем его на очень красивый мотив) и исповедуем «Иисуса Христа, Сына Божия… сшедшего с небес… и восшедшего на небеса и седяща одесную Отца…». Тем самым восстановлен «статус-кво», не так ли? Сын занимает почетное место одесную (то есть по правую руку) Отца, место, искони принадлежащее Ему как Истинному Богу?

Нет, совсем не так, и здесь как раз открывается глубочайший смысл сегодняшнего праздника. Бог существует вне сотворенного мира и вне времени; однако 2 тыс. лет назад происходит центральное событие мировой истории: Бог становится Человеком.

На небеса Он восходит как Бог и Человек в едином Лице, человек, рожденный Пресвятой Богородицей, подобный каждому из нас во всем, кроме греха, прошедший все скорби земной жизни, включая предательство, страдания и смерть, и победивший смерть Воскресением.

И место по правую руку Отца, то есть Божественное достоинство, Христос принимает как носитель нашей с вами человеческой природы. Тем самым Он открывает тот же путь для каждого из нас, путь восхождения к Небу и восстановления богоподобия, что и достигается достойной земной жизнью, подвигом следования за Ним.

Автор — священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии, руководитель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

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