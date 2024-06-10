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Мишустин: с 1 февраля возобновят индексации пенсий работающим пенсионерам

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Индексацию пенсий для работающих пенсионеров возобновят с 1 февраля 2025 года, это коснется 7,8 млн россиян. Об этом 10 июня на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С 1 февраля следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. Сегодня их свыше 7 млн 800 тыс. человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке», — отметил он.

По его словам, процесс возобновления индексаций пенсий должен проходить без сбоев и быть максимально удобным для людей. Мишустин подчеркнул, что всё это должно происходить без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны.

«Необходимо также организовать разъяснительную работу по порядку расчета, чтобы граждане понимали, какую сумму они получат и из чего она складывается», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 7 июня предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с февраля 2025 года.

Мишустин также и оценил ситуацию с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). По его словам, МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 тыс. рублей в месяц. Премьер добавил, что в 2030 году МРОТ составит уже не менее 35 тыс. рублей в месяц.

Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову взять все эти вопросы на личный контроль.

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15 апреля Соцфонд опубликовал статистику, согласно которой разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам на январь 2024 года составила 5,6 тыс. рублей. Этот разрыв снизился впервые как минимум за 2,5 года (данные публикуются с октября 2021-го). До этого он постепенно увеличивался, с 3 тыс. в 2021-м до 5,9 тыс. в 2023-м.

До этого, 7 июня, министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что средства для индексации пенсий работающим пенсионерам в стране есть. Глава Минфина пояснил, что индексация пенсий происходит дважды — в феврале на уровень инфляции, а в апреле с учетом роста фонда оплаты труда.

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