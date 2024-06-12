Звание Героя труда России — что оно дает и кто может его получить

В среду, 12 июня, президент РФ Владимир Путин наградит Героев Труда и лауреатов других государственных премий. О том, что это за звание и какие льготы оно дает, читайте в материале «Известий».

Звание «Герой Труда России» — история

Почетное звание «Герой Труда» было установлено в 1927 году накануне 10-летней годовщины Октябрьской революции. Его присваивали «за особые заслуги» гражданам, которые официально трудились по найму не менее 35 лет. Первым человеком, получившим эту награду, в 1928 году стал сотрудник владимирской текстильной фабрики, который сумел предотвратить взрыв в котельной. На своем предприятии он работал более 50 лет.

В 1938 году было учреждено новое почетное звание — «Герой Социалистического Труда». Впервые его присвоили Иосифу Сталину в день его 60-летия за заслуги в организации Большевистской партии, создание Советского государства и другие достижения. Звание существовало до 1991 года и было упразднено вместе с наградной системой СССР.

В 2012 году представители общественного движения «В защиту человека труда!» обратились к Путину с просьбой возродить присуждение звания Героя Труда. В декабре того же года президент заявил, что звание будет восстановлено, и уже в 2013 году подписал соответствующий указ.

Звание «Герой Труда России» — кто может получить

«Герой Труда РФ» — высшая степень отличия за трудовые заслуги перед государством и народом. Это второе по статусу звание после «Героя России». Его присваивают за выдающиеся результаты в общественной и хозяйственной деятельности, а также за существенный вклад в социально-экономическое развитие страны. Учитываются достижения в сельском хозяйстве, строительстве, науке, культуре, здравоохранении, образовании и других областях.

Как правило, почетное звание получают те граждане, чьи достижения ранее уже были отмечены государственными наградами.

Героям Труда вручают грамоту о присвоении почетного звания и золотую медаль в форме пятиконечной звезды с изображением государственного герба в центре. Носить награду нужно на левой стороне груди. Она должна располагаться выше других медалей за исключением медали Героя России.

Что дает звание Героя Труда России

Герои Труда России имеют право на ежемесячную выплату. После индексации с 1 февраля 2024 года она составляет 66 122 рублей.

Помимо этого, обладателям почетного звания предоставляется широкий спектр льгот в разных областях. Они могут рассчитывать на бесплатное первоочередное обслуживание в государственных медучреждениях, внеочередные госпитализации и лечение в стационаре.

Герои Труда имеют право на первоочередное обеспечение лекарствами, которые приобретаются по рецепту врача. Кроме того, у них есть возможность бесплатно установить и отремонтировать зубные протезы, за исключением тех, которые изготавливаются из драгоценных металлов.

Также раз в год Герои Труда могут получить в поликлинике, органах пенсионного обеспечения или по месту работы путевку в санаторий. Оздоровительные услуги и питание для них полностью бесплатны.

Право на все вышеперечисленные льготы также получают вдовы и вдовцы Героев Труда, если после смерти супруга они не вступали в повторный брак.

Кроме того, обладатели почетного звания и проживающие с ними члены семьи освобождаются от платы за жилье, включая техническое обслуживание и эксплуатацию дома. Вид жилого фонда, к которому принадлежит недвижимость, при этом роли не играет. Герои Труда и живущие с ними нетрудоспособные члены семьи также могут не оплачивать коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электричество, газоснабжение и центральное отопление.

Если Герой Труда и члены его семьи живут в доме без центрального отопления, им бесплатно предоставляют топливо. Кроме того, им компенсируют пользование домашним телефоном и плату за пользование вневедомственной охранной сигнализацией.

Герои Труда могут рассчитывать на первоочередное улучшение жилищных условий, если помещения предоставляются в домах из государственного или муниципального жилого фонда. Они также могут бесплатно получить земельный участок для индивидуального или дачного строительства, а также ведения личного хозяйства. В городах и поселках городского типа размер участка составит 0,08 га, а в сельской местности — 0,25 га.

Героям труда также полагаются транспортные льготы. Раз в год они могут получить бесплатные билеты туда и обратно на поезд, самолет, водный или междугородный автомобильный транспорт. Они также имеют право на бесплатное пользование городским общественным транспортом, поездами пригородных сообщений и автобусов внутриобластных линий.

Кроме того, Героям Труда предоставляется до трех недель дополнительного неоплачиваемого отпуска в год. Взять его они могут в любое удобное время.

Ранее Путин присвоил ряду граждан звания Героев Труда и наградил почетными знаками «За отличия в труде» коллективы пяти предприятий.