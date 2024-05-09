Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Киева несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы
Армия
Шойгу заявил о достойном продолжении российскими военными традиций ветеранов
Общество
Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы
Мир
На Украине предупредили об опасности для страны при захвате ВС РФ Часова Яра
Армия
ВС России уничтожили полевой склад оперативно-тактической группы ВСУ
Общество
Захарова заявила, что Россия никому не даст исказить смысл Дня Победы
Мир
Столтенберг заявил об отсутствии просьбы Киева о вводе войск НАТО в зону конфликта
Общество
Путин закончил выступление на параде Победы словами «За Россию! За Победу!»
Армия
Штурмовики Су-25 пролетели над Красной площадью в ходе парада Победы
Мир
Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными
Мир
Байден предупредил американцев о веских причинах беспокоиться о ценах на жилье
Мир
Захарова сравнила политику президента Молдавии с экспериментами Третьего рейха
Мир
Си Цзиньпин прибыл в Венгрию для переговоров с Орбаном
Политика
Товарооборот Китая и России вырос на 4,7%, до $76,58 млрд
Общество
Синоптики предупредили москвичей о холодной погоде и порывистом ветре 9 мая
Общество
Военнослужащие Южной группировки войск поздравили ветеранов в ДНР с Днем Победы
Армия
Путин назвал участников СВО героями России
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 9 мая

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 мая можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское в ЛНР. Противник потерял до 40 военнослужащих, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Кроме того, ВС РФ улучшили положение в районах населенных пунктов Елизаветовка, Новое и Победа в ДНР. Там противник потерял до 215 военнослужащих, а также технику. Подразделения группировки войск «Центр» отразили 10 контратак ВСУ в населенных пунктах ДНР. Потери противника составили 380 человек, а также техника.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомойское Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 175 военнослужащих.

В боевом воздушном шаре: какое применение в зоне СВО нашли аэростаты
Как воздушные шары и дирижабли используются в военных целях

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах», — добавили в Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23 856 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 960 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 563 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024