Карта спецоперации на Украине 9 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 мая можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское в ЛНР. Противник потерял до 40 военнослужащих, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Кроме того, ВС РФ улучшили положение в районах населенных пунктов Елизаветовка, Новое и Победа в ДНР. Там противник потерял до 215 военнослужащих, а также технику. Подразделения группировки войск «Центр» отразили 10 контратак ВСУ в населенных пунктах ДНР. Потери противника составили 380 человек, а также техника.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомойское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 175 военнослужащих.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах», — добавили в Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23 856 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 960 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 563 единицы специальной военной автомобильной техники.

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