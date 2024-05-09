Захарова сравнила политику президента Молдавии с экспериментами Третьего рейха

Политика президента Молдавии Майи Санду напоминает эксперименты Третьего рейха над языком и национальностью людей, заявила 9 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается Санду, вы знаете, я думаю, что это ведь сопоставимо с экспериментами Третьего рейха. Вот только тогда и там так экспериментировали с национальностью людей, с их языком», — сказала она в интервью ТАСС.

По словам дипломата, своими действиями Санду заново «переписала людей» по некому шаблону, не спрашивая их мнения.

Ранее, 22 апреля, Санду подписала закон о переименовании государственного языка Молдавии в румынский. По ее словам, те, кто десятилетиями утверждал, что молдаване говорят на молдавском языке, хотели разъединить нацию, а теперь румынский сможет стать «катализатором консолидации общества».

В марте Захарова заявила, что молдавский язык — это символ самоидентификации жителей Молдавии, что он является более древним, чем румынский. По оценке дипломата, отказ от молдавского языка ставит под сомнение вопрос, кому принадлежит Бессарабия, которая была оккупирована Румынией до 1940 года, и земли Днестра, до 1940 года входившие в состав Украины.