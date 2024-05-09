Отстранение от должности спикера республиканца Майка Джонсона, которое инициировала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, не поддержала нижняя палата конгресса США. Информация об этом появилась 8 мая на сайте палаты представителей конгресса.

За блокировку инициативы Грин проголосовали 359 представителей конгресса (из них 163 демократа, 196 республиканцев), против нее — 43 (32 демократа, 11 республиканцев). От голосования воздержался 21 человек.

В этот же день представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин 8 мая официально инициировала голосование по собственному предложению об отставке спикера палаты представителей Майка Джонсона. Отмечалось, что в зале слышались одобрительные возгласы законодателей, когда Грин подробно рассказала о своих претензиях к Джонсону и призвала к голосованию.

21 апреля конгрессвумен Грин призвала спикера палаты представителей Майка Джонсона покинуть свой пост после того, как он обеспечил принятие пакета помощи Украине в $61 млрд. Она добавила, что спикеру необходимо уйти в отставку, а если он этого не сделает, то будет отстранен. Впоследствии Грин прилагала усилия, чтобы Джонсон оставил пост.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд, голосование прошло 311 голосами за и 112 против.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.