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В США призвали Украину к переговорам с РФ во избежание скорого поражения
Политика
Владимир Путин встретился с премьером Армении Пашиняном в Москве
Мир
В МИД РФ пообещали жесткий ответ на антироссийские шаги Великобритании
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Мир
МИД Узбекистана предупредил о новых условиях въезда в Казахстан из-за России
Общество
Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара
Мир
CNN узнал о недовольстве Израиля из-за прекращения поставок боеприпасов США
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Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
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В ЦПВС сообщили о 10 нарушениях со стороны коалиции США в небе над Сирией
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В Госдепе США заявили о работе над новыми пакетами военной помощи Украине
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Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
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Президентом Европейской федерации самбо переизбран Сергей Елисеев
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Жапаров заявил о выполнении Киргизией обязательств ЕАЭС по оснащению КПП
Происшествия
Тракторист снес восемь бетонных столбов ограждения аэропорта Липецка
Мир
Президент Чехии раскрыл подробности об инициативе по доставке Киеву боеприпасов
Общество
Режим ЧС в сельском хозйстве ввели в Тамбовской и Липецкой областях
Мир
МИД РФ рекомендовал россиянам учитывать риски при планировании поездок в Мексику

Товарооборот России и Армении достиг более чем $7 млрд

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