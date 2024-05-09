Нарколог назвала опасным вождение на следующий день после употребления алкоголя

В большинстве случаев на следующий день после употребления алкоголя его следы обнаруживаются, поэтому садиться за руль категорически не рекомендуется. Об этом 9 мая сообщила «Известиям» директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

«Даже после минимальных доз алкоголя, которые не приводят к очевидным признакам опьянения, состояние интоксикации алкоголем развивается. Это проявляется в замедлении реакции, ухудшении концентрации внимания, раскоординированности мелкой моторики, нарушении критической оценки ситуации и своих возможностей», — сказала специалист.

Клименко предупредила, что эти функции чрезвычайно важны при вождении автомобиля, а их незначительное ухудшение увеличивает вероятность аварии.

«Связь между злоупотреблением алкоголем и смертностью в ДТП самая прямая: уже с минимальных доз употребленного алкоголя увеличивается вероятность попадания в ДТП», — подчеркнула нарколог.

По ее словам, водители в состоянии опьянения в несколько раз чаще создают опасные ситуации на дороге и становятся участниками аварии, в том числе со смертельным исходом для себя и других.

«Нет безопасных доз алкоголя. Если вообще не пить, человека ждет здоровая и долгая жизнь. Так, он создает условия для успешной и интересной жизни, семейного благополучия, реализации всех доступных возможностей», — заключила Клименко.

Ранее, 2 мая, психиатр-нарколог Руслан Исаев рассказал, что ром оказывает менее агрессивное воздействие на печень по сравнению с другими напитками. Врач предупредил, что самым опасным алкоголем является коньяк, поскольку из-за долгого хранения выделяется очень много вредных веществ. Исаев подчеркнул, что многолетнее повреждение печени спиртным приводит к развитию гепатита, фиброза и цирроза печени.