Депутаты и сенаторы поддержали идею льгот для семей погибших работников предприятий

Ряд российских парламентариев выступил с поддержкой идеи о том, чтобы распространить на погибших и пострадавших на рабочем месте тружеников тыла те же льготы, что и на семьи участников СВО. Инициатива принадлежит главе белгородского предприятия «Агро-Белогорье» Владимиру Зотову, сотрудники которого на днях подверглись атаке украинских беспилотников.

Согласно сообщению компании, поступившему в распоряжение «Известий», с одобрением выступили сенатор Андрей Климов, а также депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Анатолий Лисицын и Андрей Луговой.

«Надо, конечно, предварительно изучить вопрос, и, если выяснится, что для его решения необходимы законодательные изменения, необходимо это сделать», — заявил Климов, подчеркнув, что конституционным принципом нашей страны является обеспечение безопасности граждан и помощь им в трудную минуту.

Луговой в свою очередь назвал инициативу «максимально справедливой».

«Мы должны позаботиться о всех тех людях, которые находятся в непосредственной близости к местам боевого соприкосновения, либо на расстоянии, которое позволяет по ним наносить такого рода удары», — сказал первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Аналогичной точки зрения придерживается и депутат Лисицын.

«Все пострадавшие должны получить от государства соответственную помощь, другого быть не может, особенно в приграничных зонах, там, где происходят налеты», — отметил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — за правду».

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Нилов со своей стороны напомнил, что сегодня в России уже существуют механизмы, дающие возможность оказывать помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, например, в рамках системы социального страхования. Однако, по его словам, если предложение Владимира Зотова поступит законодателям, оно будет тщательно рассмотрено.

7 мая глава «Агро-Белогорья» предложил федеральным властям распространить на пострадавших сотрудников предприятий и семьи погибших льготы, которые предусмотрены для родственников участников специальной военной операции. Зотов подчеркнул, что «люди, обеспечивающие продовольственную безопасность страны и, к несчастью, гибнущие на своих рабочих местах, имеют полное право называться героическим именем «труженики тыла».