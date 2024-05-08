Режим ЧС ввели в Улан-Удэ из-за лесного пожара рядом с городом

В Улан-Удэ ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара площадью более 25 га, сообщил в среду, 8 мая, мэр города Игорь Шутенков.

О начале пожара он сообщал этим утром, уточнив, что угрозы жилым домам и другим объектам нет.

«Горит более 25 га леса вблизи станции Дивизионная, для привлечения дополнительных сил и средств для локализации и тушения лесного пожара вводим режим ЧС», — написал позже Шутенков в Telegram-канале.

К настоящему моменту к тушению возгорания привлекли более 48 человек из городского лесничества, маневренных групп городских спасателей и федеральной противопожарной службы.

Шутенков отметил, что ситуация находится на его личном контроле.

Ранее, вечером 30 апреля, Шутенков сообщил, что из-за сильного ветра загорелись надворные постройки в нескольких местах микрорайона Бурвод. В городе было нарушено электроснабжение, повреждены заборы, кровли домов и рекламные щиты. Очевидица рассказала «Известиям», что сил МЧС для тушения пожара в частном секторе Улан-Удэ не хватало, поэтому жители вышли помогать спасателям. В это же время сообщалось о пожаре и в СНТ «Кирпичник» Заиграевского района Бурятии в окрестностях Улан-Удэ.

Утром 1 мая глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил в Telegram-канале о ликвидации всех 10 пожаров в столице региона, никто не пострадал. По его данным, в СНТ «Кирпичник» площадь возгорания достигала 16,8 тыс. кв. м, огонь уничтожил 17 дачных домов, в том числе 12 пустующих. Предварительной причиной случившегося губернатор назвал схлест электропроводов. В микрорайоне Бурвод огонь повредил фронтон дома и баню и уничтожил несколько заборов.

В связи с пожарами в Улан-Удэ и пригороде прокуратура организовала проверку.