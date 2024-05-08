Собянин пообещал увеличить объем оказания высокотехнологичной медпомощи
Мэр Москвы Сергей Собянин определил ключевые задачи развития столичного здравоохранения до конца года и на ближайшую перспективу.
«Будем наращивать объем специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В прошлом году ее получили свыше 180 тыс. человек — в пять раз больше, чем в 2010-м», — написал градоначальник в своем Telegram.
Он добавил, что цифровая трансформация столичного здравоохранения продолжится — в медицинскую практику будут постепенно внедрять технологии искусственного интеллекта.
Кроме того, будет завершено внедрение нового московского стандарта амбулаторной помощи. «Закупим новое оборудование, обучим персонал, проведем реконструкцию порядка 140 зданий городских поликлиник», — отметил Собянин.
Также вводится новый стандарт экстренной помощи в стационарах — в эксплуатацию планируется сдать еще два флагманских центра ГКБ им. Буянова и ГКБ №1 им. Пирогова и закончить реконструкцию приемных отделений других городских стационаров.
Еще одним приоритетом мэр назвал повышение качества оказания медпомощи онкопациентам. «Внедряем в онкологии ценностно-ориентированный подход, когда важнее результаты лечения, а не объем предоставляемых услуг», — подчеркнул Собянин.