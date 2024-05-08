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Собянин пообещал увеличить объем оказания высокотехнологичной медпомощи

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин определил ключевые задачи развития столичного здравоохранения до конца года и на ближайшую перспективу.

«Будем наращивать объем специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В прошлом году ее получили свыше 180 тыс. человек — в пять раз больше, чем в 2010-м», — написал градоначальник в своем Telegram.

Он добавил, что цифровая трансформация столичного здравоохранения продолжится — в медицинскую практику будут постепенно внедрять технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, будет завершено внедрение нового московского стандарта амбулаторной помощи. «Закупим новое оборудование, обучим персонал, проведем реконструкцию порядка 140 зданий городских поликлиник», — отметил Собянин.

Также вводится новый стандарт экстренной помощи в стационарах — в эксплуатацию планируется сдать еще два флагманских центра ГКБ им. Буянова и ГКБ №1 им. Пирогова и закончить реконструкцию приемных отделений других городских стационаров.

Еще одним приоритетом мэр назвал повышение качества оказания медпомощи онкопациентам. «Внедряем в онкологии ценностно-ориентированный подход, когда важнее результаты лечения, а не объем предоставляемых услуг», — подчеркнул Собянин.

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