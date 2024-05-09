Путь Победы

Первые годы Великой Отечественной войны были катастрофическими для нашей страны. В первую очередь это связано с тем, что мы теряли много позиций, территорий. Но если посмотреть на готовность армии перед началом боевых действий с технической и экономической точек зрения, по качеству и количеству вооружения, например, по танкам, авиации, личному составу, мы были готовы к войне.

Но чтобы противодействовать нападению, необходимо привести армию в боевое состояние, максимально ее мобилизовать. А в то время генеральный штаб СССР считал, что у страны есть некое время, период, пока противник начнет мобилизацию, приведет войска в боевую готовность и армии будут направлены друг к другу, а после уже объявит войну. Так что причина неудовлетворительных результатов в первые годы войны — это отсутствие своевременных и адекватных решений от высшего руководства.

Сейчас, изучая архивные документы, мы видим, что руководство страны считало, что подготовка Германии займет 40 дней, потом 30, затем 20, а потом и вовсе пришло понимание, что хватит и 10 дней.

Существенно повлиять на ход войны удалось в битве за Москву, которая длилась с сентября 1941 года по апрель 1942-го. Только в тот период руководство страны пришло в себя и начало понимать замысел противника, его стратегию. И уже к ноябрю-декабрю 1941 года главной задачей Красной армии стало не дать противнику дойти до Москвы, перейти в контрнаступление и нанести ему поражение. Что и удалось сделать.

Уже к началу декабря немецкая армия выдохлась, и их операция «Тайфун» по захвату советской столицы провалилась. Это связано как с нехваткой живой силы фашистских войск, так и техники — танков и артиллерии. А Красная армия постоянно подпитывалась ресурсами с других территорий страны.

Здесь стоит отметить, что Германия знала о готовящемся контрнаступлении, поэтому Адольф Гитлер за сутки разрешил своим войскам отступить, но им бы и так пришлось это делать. В результате солдаты вермахта за несколько дней были отброшены к концу битвы за Москву, только представьте, на 100–200 км. Это очень существенно.

Уже после войны появилось много объяснений этого поражения немцев, одним из них была плохая погода. В частности, она сказалась на технике, так как для ее двигателей использовались минеральные масла, а при температуре –5…–10 градусов они превращаются в лед. Но, в конце концов, плохая погода зимой в России — это не государственная тайна. А здесь главное, что весь мир увидел поражение вермахта.

Конечно, битва под Москвой не стала переломным моментом в войне — это был первый шаг на пути к Победе. Инициатива не перешла сразу же к Красной армии, несмотря на то что фронт стабилизировался и на некоторых участках немцы бежали, оставляя свою технику. Но точно можно сказать, что тогда руководство страны во главе с Иосифом Сталиным переоценило возможности армии. В ноябре 1941 года Верховный главнокомандующий заявлял, что Германии осталось всего полгода.

Недооценка армии вермахта привела к ударам по всей линии фронта в 1942 году и очень болезненным поражениям. Можно вспомнить неудачу под Харьковом или в Крыму. И здесь стоит отдать должное руководству Красной армии и, в частности, самому Сталину, который понимал, что неудачи связаны со стратегическими ошибками в Кремле. Поэтому и наказания командиров были не столь суровыми, никто не был расстрелян, а только, например, понижен в должности или звании.

Настоящий перелом в войне связан с битвой под Сталинградом в 1943 году. Это было первое крупное поражение немцев, в котором они потеряли целую армию. Количество пленных зашкаливало — почти 100 тыс. человек, до Сталинграда такого не было. Для Германии это было унижением — не был захвачен принципиальный для них город, носивший имя руководителя страны.

Далее, благодаря победе Красной армии под Сталинградом, немецкие войска уже не могли проводить крупные наступательные операции. Последней подобной попыткой стала для них Курская дуга с июля по август 1943 года.

В этой битве Германия продемонстрировала новую технику, например, танк «Тигр». И немцы были уверены, что она поможет переломить ход войны, так как советский Т-34 уступал «Тигру» в дальнобойности. Но, к счастью, у нас уже были трофеи западной техники, которую изучили и использовали новую тактику против немцев. И мы широко использовали минирование.

Конечно, у СССР были все возможности отбить нападение немцев в первые годы войны. В Кремле долго не верили в то, что Германия нападет. И в том числе поэтому был совершен ряд ошибок. Но грош цена тому командованию, которое не учится на своих ошибках. Благодаря этому Красной армии удалось одержать полную победу над Германией.

Автор — руководитель Центра истории Великой Отечественной войны Института российской истории РАН

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