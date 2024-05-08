Крупную партию наркотиков задержали на трассе в Московской области
Почти 3 тыс. свертков с наркотическими веществам обнаружили полицейские в малотоннажном грузовом автомобиле на трассе в Московской области. Об этом в среду, 8 мая, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранители остановили грузовик для проверки документов у водитель. Мужчина сильно нервничал, поэтому стражи порядка решили осмотреть транспортное средство. В машине обнаружили 2950 свертков с прессованным веществом растительного происхождения, они были спрятаны под коробками с бумажными салфетками.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Сотрудники полиции изъяли обнаруженные брикеты общей массой около 300 кг и передали на экспертизу. Исследования показали, что в 240 свертках находилось более 23 кг гашиша. Исследование остальной части изъятого продолжается.
По словам задержанных, запрещенные вещества они забрали в лесу возле Ржева в Тверской области. Наркотики предназначались для Москвы. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантов заключили под стражу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительное расследование продолжается.