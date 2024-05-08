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Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Международные резервы РФ на 1 мая составили $597,911 млрд, что на 1,28% (или на $7,537 млрд) выше показателя на начало апреля, указано 8 мая на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

На 1 мая 2023 года международные резервы РФ составляли $595,787 млрд.

При этом валютные резервы на 1 мая снизились на 0,55% и составили $422,015 млрд, а стоимость монетарного золота увеличилась за месяц на 5,94% и составила $175,896 млрд.

Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.

Деньги в отпуске: валютная выручка России сидит в иностранных активах
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Ранее, 26 апреля, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что возможная конфискация российских активов Вашингтоном не повлияет на финансовую стабильность в России. Она объяснила это тем, что у страны есть достаточно активов для купирования любых рисков. Кроме того, Центральный банк много лет занимался диверсификацией золотовалютных резервов, добавила глава регулятора.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Законопроект поддержали 360 конгрессменов, против высказались 58.

До этого, 19 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в случае конфискации своих активов Россия будет руководствоваться принципом взаимности с правом на ответ. По словам дипломата, он может распространяться на западные средства и имущество в российской юрисдикции.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центрального банка РФ.

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