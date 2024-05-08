Мэр Москвы и патриарх Кирилл побывали на фестивале «Пасхальный дар»

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывали на фестивале «Пасхальный дар» и поздравили жителей столицы с Пасхой. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что данный благотворительный фестиваль проходит в Москве уже девятый раз. В этом году на мероприятии, в котором приняли участие десятки благотворительных организаций, побывали свыше полумиллиона человек.

«Основные мероприятия проходили на 28 городских площадках. На большинстве из них работали пункты «Москва помогает», куда приносили вещи для участников СВО и жителей новых территорий», — рассказал мэр.

Для гостей «Пасхального дара» провели мастер-классы, концерты и театральные постановки. На Тверской площади был организован рынок: там можно было приобрести сувениры с пасхальной символикой. Вырученные от продажи средства передаются на помощь нуждающимся.



Кроме того, был организован проект «Четвероногий друг»: там бездомные животные могли найти своих хозяев.