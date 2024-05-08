Блогер Акуна Матата опровергла наличие долгов перед ФНС

Блогер Ольга Нечаева, известная как Акуна Матата, опровергла наличие у нее долга в 39 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), о чем появилась информация в СМИ. В комментарии «Известиям» 8 мая она отметила, что речь идет только о регулярных ежеквартальных налогах.

«Это обыкновенный слив и перекрученная информация. Я уже давно нахожусь на общей системе налогообложения и каждый квартал плачу огромные налоги по 20–60 млн рублей. Налог в 39 млн рублей — реальная цифра налога за квартал, который отражается на балансе в моем учете. И это только НДС», — отметила Нечаева.

Блогер добавила, что ее бухгалтеры непрерывно взаимодействуют с налоговой службой, чтобы «все цифры сходились копейка в копейку».

Ранее в этот день во многих пабликах появились сообщения, что основательница косметического бренда Le Mousse и автор курса «Голые деньги» Нечаева якобы имеет долг перед ФНС, который составляет 39 млн рублей.

До этого, 15 апреля, сообщалось, что суд назначил домашний арест до 10 июня блогеру и бизнес-коучу Дмитрию Портнягину, проходящему по уголовноему делу о неуплате налогов. Супруга коуча Екатерина также проходит по делу в качестве подозреваемой. По данным следствия, они уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей с 2018 по 2020 год. Кроме того, в дальнейшем супруги совершали финансовые операции с полученными преступным путем деньгами, переведя на счета третьих юрлиц более 91 млн рублей.