В аэропорту Стамбула приземлился самолет без передней стойки шасси

В аэропорту Стамбула в Турции в среду, 8 мая, грузовой самолет приземлился без передней стойки шасси. По данным агентства Reuters, это был Boeing 767 компании FedEx.

На кадрах с места событий видно, как воздушное судно при посадке «клюет носом» в полосу, но пилотам удается удержать самолет. Уточняется, что самолет следовал из французского аэропорта, при этом во время посадки пилоты предупредили диспетчеров, что у них не раскрываются шасси.

В феврале самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», следовавший из Уфы в Омск, вернулся в аэропорт вылета по причине «неубирания шасси». Посадка прошла штатно, никто не пострадал.