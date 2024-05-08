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Карта спецоперации на Украине 8 мая

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 мая можно в материале «Известий».

В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ракетным комплексом «Кинжал», а также БПЛА по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В результате существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и освободили Кисловку Харьковской области. Отражены две контратаки штурмгрупп бригады нацгвардии в районах Григоровки ДНР и Стельмаховки ЛНР. Противник потерял до 55 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение бригадам ВСУ, нацгвардии и теробороны в районах Спорного, Андреевки, Курдюмовки, Миньковки и Клещеевки ДНР. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и два автомобиля. Поражены: 155 мм гаубица М777, 155-миллиметровая самоходная артустановка Krab, 122-миллиметровая гаубица Д-30, станция РЭБ «Анклав» и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили Новокалиново ДНР, а также нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районе Ленинского и Уманского ДНР. Отражены 11 контратак штурмгрупп бригад и полка ВСУ в районах Шумы, Новгородского, Водяного, Соловьево, Семеновки, Первомайского и Нетайлово ДНР. ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, танк Leopard, четыре бронемашины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, а также 122-миллиметровую самоходную артустановку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки бригад ВСУ и теробороны в районах Урожайного и Старомайорского ДНР. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, три бронемашины, три автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М198, а также 152-миллиметровая самоходная артустановка «Акация».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение бригадам ВСУ, нацгвардии, морской пехоты и теробороны в районах Работино, Вербового Запорожской области, Ивановки и Тягинки Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, три автомобиля, 152-миллиметровую самоходную артустановку «Акация» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23 828 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 950 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 548 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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