Эксперт указал на влияние отказа от поставок энергоресурсов из РФ на цены в Европе

Отказ от поставок энергоресурсов из России сказался на всей энергетике Европы, рассказал «Известиям» 8 мая доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. По его словам, в условиях ограничения поставок российского трубопроводного газа потребители в европейских странах вынуждены платить больше.

Ранее, 5 мая, издание DoRzeczy сообщило, что в Министерстве климата и окружающей среды Польши предупредили, что для потребителей стоимость электроэнергии в стране с 1 июля этого года может повыситься на 29%, а природного газа — на 15%.

«С моей точки зрения рост цен на газ, электроэнергию, на энергию в целом в Европе закономерен. В условиях ограничения поставок трубопроводного газа из России потребители в Европе вынуждены платить больше, то есть платить рыночную цен. Ситуация с антироссийскими санкциями не улучшается, соответственно ситуация с электроэнергией, с ценами на газ полностью в руках биржевых спекулянтов», — сказал Чирков.

Экономист отметил, что в настоящее время биржевые цены ниже, чем в конце 2022 года. Однако с марта наблюдается рост стоимости. Так, цены на газ на торговой площадке TTF на сегодняшний день поднялись больше 340 долларов за 1 тыс. куб. м. Такая стоимость намного выше, чем цены по долгосрочным поставкам «Газпрома», уточнил эксперт.

По мнению эксперта, повышение цен на электроэнергию и на газ в европейских странах будет продолжаться, поскольку энергия в целом в мире растет в цене. Для Европы это особенно важно, потому что она расположена близко к России, а отказ от поставок из РФ и такие антироссийские санкции будут сказываться на всей энергетике Европейского союза.

«Можно отметить еще один фактор. В Европе из-за сложной ситуации в энергетике есть ограничения по стоимости электроэнергии, и государства вынуждены компенсировать субсидиями относительно низкую стоимость электроэнергии для потребителей. А возможности стран Евросоюза по дополнительному финансированию такого рода затрат снижаются», — добавил Чирков, добавив, что государства не могут сдерживать рост цен на энергию в широком плане.

Ранее, 6 февраля, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что страны Европы, которые отказались от поставок энергоносителей из России, нанесли ущерб своей экономике. В то же время она обратила внимание на то, что РФ смогла создать «перспективную и дружественную географию» рынков сбыта своей продукции.

Некоторые страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских государствах усугубился энергетический кризис.