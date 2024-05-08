Ухудшение погодных условий спрогнозировали в Якутии

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Якутии в ближайшие сутки. Местами ожидается мокрый снег с усилением ветра.

Неблагоприятные условия ожидаются в Усть-Майском, Алданском районах, а также на востоке Нерюнгринского района. Скорость северо-западного ветра будет достигать 15–20 м/с. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, пишет ИА YakutiaMedia.

В Якутске в ближайшие сутки осадки не ожидаются. Вероятны заморозки до -1 градуса в ночные часы, днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.

10 мая мокрый снег с дождем сохранятся на севере Якутии. На остальной территории региона осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью опустится до –2 градусов и до –7…–12 градусов на севере. 11 мая кратковременный дождь вероятен на юге Якутии.