В ФНП предупредили россиян о распространенных схемах мошенничества с сим-картами

Россиян накрывает очередная волна мошенничеств. Злоумышленники представляются сотрудниками операторов связи и предлагают гражданам продлить действие их SIM-карт дистанционно. После этого аферисты получают доступ к контактам жертвы, от ее имени переписываются с ними и вымогают таким образом деньги, рассказали «Известиям» 8 мая в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

Другая схема направлена на обман уже реальных работников салона связи. Аферисты приходят к ним с фейковыми доверенностями и крадут чужие SIM-карты, чтобы проворачивать различные преступные схемы. Устроено это так: злоумышленники подделывают нотариальные доверенности на перевыпуск SIM-карты, отправляют в салон связи курьеров и с помощью фейкового документа незаконно получают доступ к чужим номерам.

«А значит — и к чужим телефонным книжкам, мобильным приложениям и мессенджерам. У реальных владельцев при этом симка блокируется, а мошенники могут писать людям от их имени, просить у контактов деньги под «благовидным» предлогом и так далее. Важно помнить: любой человек, в том числе сотрудник салона связи, банка или ведомства, может легко проверить доверенность с печатью нотариуса и выявить фальшивку. Для этого есть два бесплатных сервиса, доступных как на портале ФНП, так и в мобильном приложении «Нотариат.рф», — указали в пресс-службе

Отмечается, что на сегодняшний день каждая удостоверенная нотариусом доверенность вносится в специальный электронный реестр Единой информационной системы нотариата.

Второй способ проверки подходит для нотариальных доверенностей, выданных после 29 декабря 2020 года. На этих документах есть QR-код, который можно прогнать через соответствующий сервис.

Еще одна популярная схема, о которой рассказали в ФНП, строится на том, что мошенники звонят людям, представляются сотрудниками компаний сотовой связи и предлагают продлить действие SIM-карты, которая якобы вот-вот перестанет работать или будет передана другому лицу. Далее человека просят назвать код из SMS. Такой код нужен мошенникам, чтобы войти в аккаунт жертвы на портале «Госуслуг».

При этом мошенники не пытаются скрыть факт взлома аккаунта, а напротив — открыто говорят об этом собеседнику. Как правило, в этот момент жертва начинает пытаться восстановиться доступ к своему личному кабинету. Так как ранее установленный пароль уже не работает, система просит ответить пользователя на контрольный вопрос.

«И вот здесь кроется главный подвох: мошенники уже поменяли формулировку такого вопроса на фразу об угрозе мошенничества и необходимости позвонить на номер технической поддержки. Так как сообщение отображается на реальном сайте «Госуслуг», многие легко попадаются на уловку преступников и звонят по указанному телефону. Дальше дело техники — собеседник на том конце провода начинает уже ставший «традиционным» разговор о спецслужбах, безопасности и необходимости перевести деньги на некие счета. Большая часть мошеннических схем — и новых, и старых — основана на методах социальной инженерии, введении жертвы в заблуждение. Чтобы защитить себя от мошенников гражданам важно заниматься повышением своей правовой и цифровой грамотности», — подытожили в ФНП.

Накануне сообщалось о том, что количество вредоносных ссылок в Telegram продолжает расти. Как рассказала «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова, в I квартале 2024 года попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под мессенджер, стало в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.