Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы между своими счетами

Сбербанк не берет комиссию за переводы клиентов между своими счетами в разных кредитных организациях на сумму до 30 млн рублей в месяц, но в то же время в «Сбербанк Онлайн» продолжают действовать суточные лимиты на любые типы операций. Об этом в банке сообщили «Известиям».

«С 1 мая «Сбер» не берет комиссию за переводы клиентов между своими счетами в разных банках на сумму до 30 млн рублей в месяц в «Сбербанк Онлайн», в соответствии с законом № 482-ФЗ от 04.08.2023. В то же время в «Сбербанк Онлайн» действуют суточные лимиты на любые типы операций — эта мера направлена на соблюдение банком требований законодательства и является элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества», — отметили в кредитной организации.

Там добавили, что клиенты могут управлять своим лимитом в соответствующем разделе приложения.

Накануне в РБК, ссылаясь на представителя Сбербанка, сообщили, что в «Сбербанк Онлайн» действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме 1 или 2 млн рублей в сутки.

С 1 мая 2024 года вступил в силу закон, согласно которому кредитные организации должны проводить денежные переводы между счетами одного клиента в банках без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Правила касаются операций через систему быстрых платежей (СБП) и по реквизитам.