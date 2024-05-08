Захарова указала на целенаправленную охоту Киевом на неугодных режиму

Власти Украины ведут целенаправленную охоту на инакомыслящих людей, в том числе публикуя их данные на экстремистском сайте «Миротворец», где публикуется личная информация людей, считающихся врагами страны. Так, был убит военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, заявила 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Охота на инакомыслящих, неугодных киевским властям, лиц ведется целенаправленно. 19 апреля в результате прицельной атаки беспилотников Вооруженных формирований Украины погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Его данные также были вывешены на этом самом террористическом сайте», — сказала она во время брифинга.

Захарова также подчеркнула, что Запад и ориентирующиеся на него правозащитные механизмы многие годы замалчивает преступления киевского режима и ситуацию вокруг «Миротворца». По ее словам, это является свидетельством лицемерия и уничтожения каких-либо стандартов теми, кто считает себя причастными к демократии.

Ранее, 25 апреля, представитель МИДа сообщила, что Еремин обнародовал свидетельства того, что Киев объявил корреспондентов приоритетными целями для уничтожения. Она напомнила, что журналист не раз проявлял доблесть в зонах конфликтов и с самого начала спецоперации находился в эпицентре событий. Неоднократно рисковал жизнью, чтобы донести до людей правду.

Семен Еремин погиб 19 апреля во время съемки репортажа в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. Журналисту было 42 года. СК России намерен установить всех причастных к гибели военкора «Известий». 23 апреля журналиста похоронили в Москве. Также 23 апреля президент России Владимир Путин наградил Еремина орденом Мужества посмертно. Ранее он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Еремин работал в зоне СВО с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах» и «Солнцепеках».