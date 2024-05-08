Белоусов спрогнозировал ключевую ставку 6-7% к 2027 году

Ключевая ставка ЦБ РФ сохранится на высоком уровне, но снизится до 6–7% к 2027 году. Об этом 8 мая заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов на форуме «Эффективная и конкурентная экономика», трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что экономика должна приспособиться к изменениям, которые происходят.

«Но она будет, мы все надеемся, снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее будет повышенной. Вот где-то вот в районе 6–7% она должна выйти к 2027 году», — заключил он.

Ранее, 26 апреля, директор центра инвестиций «СберСтрахования жизни» Дмитрий Постоленко рассказал «Известиям» о последствиях сохранения ключевой ставки ЦБ. По его мнению, сохранение высокой ключевой ставки поможет достичь устойчивого развития экономики, что способствует укреплению доверия к национальной валюте и созданию благоприятной среды для инвестиций.