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В трех поселениях Томской области объявлено ЧС муниципального характера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Из-за подтопления трех поселений в Томской области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, обстановка в Чаинском районе ухудшилась. Об этом 8 мая в Telegram-канале сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Ухудшилась обстановка в Чаинском районе: к ранее подтопленным населенным пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черемушки. Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трех поселениях — Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении», — говорится в тексте сообщения.

Мазур отметил, что местным жителям не потребовалась эвакуация в пункты временного размещения, однако, добавил он, ПВР, спецтехника, оборудование находятся в состоянии готовности в случае ухудшения ситуации.

«В остальных муниципалитетах нашей области паводковая обстановка без существенных изменений», — заключил губернатор.

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Ранее, 26 апреля, сообщалось, что река Обь начала подтапливать город Колпашево в Томской области. Губернатор региона сообщил, что подтопленными остаются дома в селах Игреково и Могочино. В то же время значительно выросла высота воды в реке Чая.

22 апреля Мазур сообщил, что в селе Могочино Обь поднялась за сутки на 1,15 м, в результате были подтоплены первые дома.

На территории России с начала апреля зафиксированы паводки в ряде регионов. В Томске 15 апреля подтопило Коммунальный мост, проходящий через реку Томь. Тогда же в Центре управления регионом (ЦУР) заявили, что он находится вне опасности.

В тот день глава Томского района Вячеслав Черноус сообщил, что там от паводков пострадало почти 140 жилых домов. Были эвакуированы 84 человек, включая восьмерых детей.

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