NHK узнал о планах Японии, КНР и Южной Кореи провести совместный саммит

Япония, КНР и Южная Корея в конце месяца планируют провести первый за четыре с половиной года совместный саммит. Об этом 8 мая сообщил китайский телеканал NHK.

«Япония, Китай и Южная Корея готовятся к проведению первого саммита с 2019 года в конце этого месяца», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что трехсторонний cаммит, скорее всего, будет запланирован на 26 или 27 мая.

По информации телеканала, ожидается, что на саммите будут обсуждаться ядерные и ракетные разработки Северной Кореи, а также проблема похищений людей. Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен провести отдельные встречи с представителями Китая и Южной Кореи во время саммита.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что США, Южная Корея и Япония провели трехсторонние военно-морские учения с участием американского авианосца. Учения прошли в международных водах между Южной Кореей и Японией. Их целью заявлено улучшение мер совместного реагирования на угрозы, якобы исходящие от Северной Кореи.

Позднее, 26 апреля, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что испытания 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпущенных на новом оборонном предприятии, прошли в присутствии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.