Путин поручил кабмину с 2025 года выделить денежные выплаты членам РАН

Президент России Владимир Путин поручил кабмину с 2025 года выделить дополнительные средства на ежемесячные выплаты для членов Российской академии наук (РАН). Соответствующий документ был опубликован 6 мая на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусмотреть начиная с 2025 года дополнительные бюджетные ассигнования на осуществление ежемесячных денежных выплат членам РАН», — говорится в тексте.

Так, выплаты академикам составят 200 тыс. рублей, членам-корреспондентам — 100 тыс. рублей. Доклад об осуществлении данного указа должен быть подготовлен до 1 ноября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее, 8 февраля, Путин выступил с предложением удвоить выплаты академикам РАН до 200 тыс. рублей. Российский лидер добавил, что общий объем государственных расходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей.

В тот же день президент также заявлял, что поддержка научной деятельности в России обязательно продолжится. По его словам, необходимо поддержать и фундаментальную науку, и прикладные исследования, чтобы Россия «была Россией, развивалась, имела будущее, твердо стояла на ногах». 8 февраля, в День российской науки, Путин также поручил правительству РФ проработать возможность расширения финансирования науки в стране.

Кроме того, как рассказал «Известиям» глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его партия подготовила законопроект, который подразумевает возвращение надбавок работникам высших учебных заведений за наличие ученого звания или ученой степени. Он отметил, что в настоящее время поддержка ученых носит в основном избирательный характер через грантовую поддержку, что не позволяет привлечь специалистов во многие регионы.