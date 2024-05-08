Организаторы «Московской весны» рассказали о сценической программе фестиваля

На площадках фестиваля «Московская весна», который проходит с 6 по 12 мая, запланированы концерты и спектакли, посвященные весенним праздникам. Всего гостей ждет более 300 часов сценических программ, рассказали организаторы фестиваля.

10 мая со сцены на Тверской площади прозвучат ретро-шлягеры и современные хиты студии эстрадного вокала «Конфетти». Там же выступят воспитанники студии современного танца TerRa и танцевальный коллектив «Солнечные дети».

В проезде Серебрякова 10 мая и на Бульваре Дмитрия Донского 11 мая можно послушать вокальный квартет «Республика», который часто участвует в популярных телепрограммах, среди которых «Песня года», «Две звезды», «Достояние Республики».

На Городецкой улице гостей ждут на барабанно-танцевальном шоу Drumma Queens. Затем в этой локации состоится выступление квартета El GRANDE.

Оперные арии зазвучат на Ореховом бульваре — здесь выступят участники проекта «Опера в сердце».

11 мая на сцену «Московской весны» на бульваре Дмитрия Донского выйдут участники проекта Rain Drops, где голоса семи человек заменяют целый оркестр, а битбокс и авторские аранжировки придают музыке интересное звучание.

На следующий день на площадке на Волгоградском проспекте выступит Антон Самойлов.

Для детей организаторы фестиваля подготовили особую программу: Пушкинский музыкальный театр покажет спектакль «Трое из Простоквашино» — его можно посетить 11 мая на Ореховом бульваре. О приключениях доктора Айболита 10 мая расскажут актеры Театра «Пульсаршоу» на площадке на улице Серебрякова. В сквере на улице Хачатуряна театр «Театр-студия Т» представит спектакль «Серебряное копытце». Зрителей ждут и на представлении «Малыш и Карлсон» на улице Грекова, а также на «Дюймовочке» на улице Перерва.