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Заммэра Москвы Сергунина рассказала о патриотических проектах НКО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В столице порядка 800 социально ориентированных некоммерческих организаций реализуют патриотические проекты, объединяющие тысячи горожан, заявила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, Москва поддерживает инициативы НКО, в частности с помощью грантов мэра. «Представители некоммерческих организаций, получивших гранты на развитие проектов, выезжают в поисковые экспедиции, работают в архивах, проводят выставки, уроки мужества и просветительские мероприятия для детей. Это увлеченные своим делом, неравнодушные люди, которые вносят значимый вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторического наследия нашей страны», — отметила Сергунина.

Например, при участии города Фонд стратегических инициатив Музея Победы в апреле открыл выставку «Крым — 80-летие подвига». Ее подготовили вместе с Музеем-заповедником героической обороны и освобождения Севастополя и Центральным музеем Тавриды. На выставке представлены форма и личные вещи советских военачальников и участников Крымской наступательной операции, награды, оружие, архивные документы, боевые знамена дивизий. Также там можно посмотреть оцифрованные материалы из фондов Музея Победы: на более чем 30 планшетах собрано почти 200 уникальных фотографий, плакатов, листовок, фронтовых рисунков.

27 апреля колонна мотоциклистов со Знаменем Победы и российскими флагами выехала из Москвы в рамках пробега «Донбасс — наша Малая земля!». 9 мая она приедет в Донецкую народную республику. Организатор акции — Фонд поддержки и развития патриотического мотодвижения «Дороги Победы». Мотопробег посвятили героям, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, а также участникам специальной военной операции. В рамках заезда проводится сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Еще один проект, получивший грантовую поддержку, — «Мундир для героя». Его инициатор — фонд «Иллюстрированные книги для маленьких слепых детей». Ребят знакомят с историей России с помощью полисенсорной книги, в которой герои предстают в мундирах разных эпох. Издание отличается контрастными иллюстрациями, подвижными и тактильные элементами.

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